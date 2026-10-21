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Магазины Харькова уже заполонил новогодний декор: что сколько стоит (фото)

Оригинально 12:00   21.10.2026
Елена Нагорная
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Магазины Харькова уже заполонил новогодний декор: что сколько стоит (фото)

Сетевые магазины решили не ждать, пока пройдет Хэллоуин, и уже выставили на полки первый декор к Рождеству и Новому году.

В ТРЦ «Никольский» праздничные украшения корреспондентка МГ «Объектив» отыскала в нескольких магазинах, среди которых LC Waikiki, JYSK, Sinsay и KAKTUS. На старте сезона акций разумеется нет, поэтому цены на некоторые позиции кусаются.

В LC Waikiki только выкладывали товар, поэтому не на всем присутствовали ценники. Рождественская коллекция пока в основном представлена посудой. Фарфоровые салатники с домиками или елками стоят от 449 до 499 гривен.

Также есть несколько подвесок на елку. Такой гном в колпаке из пайеток — 99 гривен.

В ассортименте Sinsay — новогодние колпаки, освежители воздуха с зимними ароматами и чашки.

Кружки с двойными стенками или елками внутри стоят по 159 гривен, большие чашки с рождественскими мотивами — по 189 гривен.

В JYSK постепенно выставляют полную коллекцию, поэтому также некоторые товары еще без ценников. Здесь позиций больше всего. За популярных гномов пока что просят полную цену: за Safir — 749 гривен, за Glaser — 1199, за Bronsit — 1099.

Самый бюджетный гном – Bond. Цена на сайте – 65 гривен.

Снеговики в этом году стоят по 529 гривен.

А большой Санта высотой 80 сантиметров — 2699 гривен.

Искусственные елки есть разных размеров. От маленьких в горшке — до полноценных деревьев. Самая дорогая высотой 210 сантиметров, собранная из литых веточек и ПВХ, стоит 4999 гривен.

Внимание посетителей привлекают бокалы с елками, цена — 400 гривен.

В KAKTUS несколько секций отдали под рождественскую посуду, декор и подвески. Такой олень стоит 140 гривен.

 

Символом 2027 года по восточному календарю является красная огненная коза или овца. Небольшие покровители стоят по 140 гривен, большие мягкие игрушки — по 600.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 12:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сетевые магазины решили не ждать, пока пройдет Хэллоуин, и уже выставили на полки первый декор к Рождеству и Новому году.".