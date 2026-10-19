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Супермаркеты и заведения в Харькове: растет ли их количество – данные мэрии

Общество 11:10   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Супермаркеты и заведения в Харькове: растет ли их количество – данные мэрии Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии передают, что в Харькове с начала года продолжает увеличиваться количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Однако, по данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, в сравнении с 2024-2025 годами темпы расширения сетей значительно замедлились.

«На сегодняшний день в департаменте учтено 3,7 тысячи предприятий торговли, 1,7 тысячи заведений ресторанного хозяйства и 1,1 тысячи объектов бытового обслуживания», – отметили в мэрии.

Таким образом, на данный момент в Харькове функционируют:

  • 17 гипермаркетов;
  • 262 супермаркета;
  • 49 торговых центров, обеспечивающих жителей широким ассортиментом товаров и услуг;
  • кроме того, открыты 47 рынков и торговых площадок.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии передают, что в Харькове с начала года продолжает увеличиваться количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания".