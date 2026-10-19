Супермаркеты и заведения в Харькове: растет ли их количество – данные мэрии
В пресс-службе мэрии передают, что в Харькове с начала года продолжает увеличиваться количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Однако, по данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, в сравнении с 2024-2025 годами темпы расширения сетей значительно замедлились.
«На сегодняшний день в департаменте учтено 3,7 тысячи предприятий торговли, 1,7 тысячи заведений ресторанного хозяйства и 1,1 тысячи объектов бытового обслуживания», – отметили в мэрии.
Таким образом, на данный момент в Харькове функционируют:
- 17 гипермаркетов;
- 262 супермаркета;
- 49 торговых центров, обеспечивающих жителей широким ассортиментом товаров и услуг;
- кроме того, открыты 47 рынков и торговых площадок.