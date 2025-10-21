Какие сети магазинов ушли из Харькова, рассказали в мэрии
Фото: ХГС
По информации мэрии, в Харькове на данный момент есть 3,5 тысячи торговых предприятий.
В частности, 1,7 тысячи объектов – ресторанного хозяйства, 1,1 тысячи – бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.
Кроме того, в этом году открылись 80 новых продуктовых магазинов, два – с товарами для дома, шесть супермаркетов.
«А также ряд аптек, кафе, автозаправочных станций, заведений сферы услуг и т.д. В то же время, за этот период прекратили работу сети магазинов «Баскет» и «Мак-маркет», – сообщили в горсовете.
