В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове продолжают готовиться к блэкауту.
Как сообщили в Харьковском горсовете, по состоянию на 30 ноября в городе во время длительного отключения света готовы работать 1021 продовольственный магазин, 178 магазинов непродовольственных товаров, 316 аптек и 128 АГЗС. Также подготовились 16 ветеринарных клиник, 35 зоомагазинов и 64 заведения питания.
«В случае непродолжительных отключений (от 2 до 4 часов) большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей в течение светового дня даже без генераторов. Кроме того, в светлое время суток в городе работают все 48 рынков и торговых площадок», – добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АЗС, аптеки, блекаут, магазины, мэрия, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовиться к блэкауту.".