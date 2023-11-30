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В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове

Общество 13:46   30.11.2023
Виктория Яковенко
В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжают готовиться к блэкауту.

Как сообщили в Харьковском горсовете, по состоянию на 30 ноября в городе во время длительного отключения света готовы работать 1021 продовольственный магазин, 178 магазинов непродовольственных товаров, 316 аптек и 128 АГЗС. Также подготовились 16 ветеринарных клиник, 35 зоомагазинов и 64 заведения питания.

«В случае непродолжительных отключений (от 2 до 4 часов) большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей в течение светового дня даже без генераторов. Кроме того, в светлое время суток в городе работают все 48 рынков и торговых площадок», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 13:46;

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