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Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам

Общество 13:24   28.11.2023
Виктория Яковенко
Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам Фото: Харьковский горсовет

В Харькове все жилые дома с теплом и светом, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Ситуация контролируемая. Сегодня электроснабжение у нас осуществляется во все районы города Харькова, все жилые дома, все предприятия. Да, действительно, очень много разрушений, которые натворили российские преступники, и очень многое нам пришлось восстанавливать. Сегодня все жилые дома Харькова — с теплом. И мы понимаем, что впереди нас ждут очень тяжелые вызовы», — отметил мэр.

Он также сказал, как город готовится на случай блэкаута.

«Есть несколько планов. Работают «пункти незламності». Все наши супермаркеты, аптеки, магазины, у них сегодня уже генераторы, если будет отключение электроснабжения», — подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове все жилые дома с теплом и светом, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".