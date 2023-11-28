Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове все жилые дома с теплом и светом, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Ситуация контролируемая. Сегодня электроснабжение у нас осуществляется во все районы города Харькова, все жилые дома, все предприятия. Да, действительно, очень много разрушений, которые натворили российские преступники, и очень многое нам пришлось восстанавливать. Сегодня все жилые дома Харькова — с теплом. И мы понимаем, что впереди нас ждут очень тяжелые вызовы», — отметил мэр.
Он также сказал, как город готовится на случай блэкаута.
«Есть несколько планов. Работают «пункти незламності». Все наши супермаркеты, аптеки, магазины, у них сегодня уже генераторы, если будет отключение электроснабжения», — подчеркнул мэр.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове все жилые дома с теплом и светом, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".