Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды

Общество 13:06   28.11.2023
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как в городе боролись с последствиями сильного ветра.

«Для города Харькова действительно был безумный ветер и были порывы электросетей, но наши коммунальные службы все это устранили. Были задействованы все наши коммунальные предприятия, расчищали дороги, посыпали соль на дороги, чтобы все функционировало. Сегодня хочу сказать, что общественный транспорт работает по графику, никаких сбоев нет», – отметил Терехов.

Мэр также предупредил харьковчан, что в городе снова ожидается ухудшение погоды.

«Мы ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме. Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными. Потому что непогода может натворить очень много разрушений электросетей, и будем смотреть, как будет проходить. Хочу сказать, что приведены в боевое состояние все коммунальные предприятия и будем работать над устранением всего того, что может сделать природа», — подчеркнул мэр.

Читайте также: Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
28.11.2023, 13:27
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
27.11.2023, 19:28
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
28.11.2023, 13:46
Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам
Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам
28.11.2023, 13:24
Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды
Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды
28.11.2023, 13:06
Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода
Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода
28.11.2023, 12:16

Новости по теме:

08:41
Непогода на Харьковщине: «скорая» в заносах, 15 ДТП, около 100 домов без света
18:08
Буря на Харьковщине. Без света пока еще остаются 620 домов в трех селах
14:54
Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)
13:52
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
10:35
Буря на Харьковщине: что творится на дорогах региона, сообщил автодор (видео)

Вы читали новость: «Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как в городе боролись с последствиями сильного ветра.".