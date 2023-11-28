Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как в городе боролись с последствиями сильного ветра.
«Для города Харькова действительно был безумный ветер и были порывы электросетей, но наши коммунальные службы все это устранили. Были задействованы все наши коммунальные предприятия, расчищали дороги, посыпали соль на дороги, чтобы все функционировало. Сегодня хочу сказать, что общественный транспорт работает по графику, никаких сбоев нет», – отметил Терехов.
Мэр также предупредил харьковчан, что в городе снова ожидается ухудшение погоды.
«Мы ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме. Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными. Потому что непогода может натворить очень много разрушений электросетей, и будем смотреть, как будет проходить. Хочу сказать, что приведены в боевое состояние все коммунальные предприятия и будем работать над устранением всего того, что может сделать природа», — подчеркнул мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, непогода, терехов, транспорт, Харьков., харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как в городе боролись с последствиями сильного ветра.".