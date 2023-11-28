Терехов повідомив, як працює громадський транспорт у Харкові після негоди

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як у місті боролися з наслідками сильного вітру.

«Для міста Харкова так, дійсно, був шалений вітер і були пориви електромереж, але наші комунальні служби все це усунули. Були задіяні всі наші комунальні підприємства, які розчищали дороги, які посипали сіль на дороги, для того, щоб все функціонувало. Сьогодні хочу сказати, що громадський транспорт працює за графіком, ніяких збоїв немає», – зазначив Терехов.

Мер також попередив харків’ян, що у місті знову очікують погіршення погоди.

«Ми очікуємо важкий циклон, всі наші комунальні підприємства будуть працювати в повному обсязі. Що стосується харків’ян, то дійсно треба бути обережними. Бо негода може натворити дуже багато руйнувань електромереж, і будемо дивитися як буде проходити. Хочу сказати, що приведені у бойовий стан всі комунальні підприємства і будемо працювати над усуненням всього того, що може природа зробити», – підкреслив мер.