Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)

Репортаж 13:52   27.11.2023
Оксана Горун
Вікторія Яковенко
Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео) Фото: Оксана Горун

Харківську область накрила негода. У місті Харкові – поривчастий вітер, а також місцями йде сніг.

Як передає кореспондент МГ «Об’єктив», наразі на дорогах ожеледиці немає.

Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища вночі.

«Вночі 28 листопада по місту та області зберігатимуться пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

 

 

 

02

03
Фото, відео: Оксана Горун

Читайте також: Буря на Харківщині: без світла вже майже 6 тисяч будинків

Автор: Оксана Горун, Вікторія Яковенко
Популярно
Call-центр у тюрмі: харківська СБУ викрила групу в’язнів-шахраїв (фото)
Call-центр у тюрмі: харківська СБУ викрила групу в’язнів-шахраїв (фото)
27.11.2023, 14:15
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
26.11.2023, 21:48
Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)
Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)
27.11.2023, 13:52
Привести до ладу укриття на понад 600 людей на Харківщині вимагають через суд
Привести до ладу укриття на понад 600 людей на Харківщині вимагають через суд
27.11.2023, 13:23
Кернес помер раніше? Син ексмера показав свідоцтво про смерть батька
Кернес помер раніше? Син ексмера показав свідоцтво про смерть батька
27.11.2023, 12:22

Новини за темою:

10:35
Буря на Харківщині: що діється на дорогах регіону, повідомив автодор (відео)
10:08
На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів
10:03
Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити
09:18
Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)
19:59
Сильний вітер, хуртовина. Якою буде погода 27 листопада на Харківщині

Ви читали новину: «Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 13:52;

  • Кореспондент Оксана Горун, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську область накрила негода. У місті Харкові – поривчастий вітер, а також місцями йде сніг.".