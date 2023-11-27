Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)
Фото: Оксана Горун
Харківську область накрила негода. У місті Харкові – поривчастий вітер, а також місцями йде сніг.
Як передає кореспондент МГ «Об’єктив», наразі на дорогах ожеледиці немає.
Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища вночі.
«Вночі 28 листопада по місту та області зберігатимуться пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 13:52;
Кореспондент Оксана Горун, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську область накрила негода. У місті Харкові – поривчастий вітер, а також місцями йде сніг.".