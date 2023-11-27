Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)

Харківську область накрила негода. У місті Харкові – поривчастий вітер, а також місцями йде сніг.

Як передає кореспондент МГ «Об’єктив», наразі на дорогах ожеледиці немає.

Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища вночі.

«Вночі 28 листопада по місту та області зберігатимуться пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.