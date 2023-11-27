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Буря на Харківщині: без світла вже майже 6 тисяч будинків

Суспільство 12:45   27.11.2023
Вікторія Яковенко
Буря на Харківщині: без світла вже майже 6 тисяч будинків Фото: АТ “Харківобленерго”

Станом на 12:00 в Харківській області через негоду повністю знеструмлені споживачі восьми населених пунктів та частково – 11.

Загалом без світла – близько 5800 будинків, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Зокрема, проблеми з електропостачанням зафіксовано на території обслуговування Борівського (5), Шевченківського (4), Куп’янського (4), Зміївського (4) та Балаклійського (2) районів електричних мереж (РЕМ)», – зазначили енергетики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12:00 в Харківській області через негоду повністю знеструмлені споживачі восьми населених пунктів та частково – 11.".