Live

У Харкові — одна постраждала внаслідок шквалу: на пенсіонерку злетів шифер

Події 20:13   26.04.2026
Олена Нагорна
У Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми – на неї через шквал упав шифер з даху будинку.

Постраждалу ушпиталили, лікарі надають необхідну допомогу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через складні погодні умови фіксувалися перебої з електропостачанням у Харкові та низці населених пунктів області. Енергетики одразу розпочали роботу – електропостачання відновлюється.

“Негода поступово вщухає: зафіксовано повалені дерева, шквальний вітер пошкодив дахи та інфраструктуру”, – пише Синєгубов.

Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам було присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквал наробив лиха у місті — валив дерева та зривав дахи з будівель. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Станом на 19:00, як повідомляли в мерії, служба «1562» прийняла понад 2,7 тисячі звернень від харків’ян. Зафіксовано 162 випадки пошкодження покрівель та 38 випадків обриву проводів. Також через сильний вітер впало 97 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автівок. Внаслідок негоди одна людина постраждала.

Читайте також: У понеділок у Харкові та області знову буде небезпечна погода — прогноз

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові — одна постраждала внаслідок шквалу: на пенсіонерку злетів шифер», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
