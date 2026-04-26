У Харкові — одна постраждала внаслідок шквалу: на пенсіонерку злетів шифер
У Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми – на неї через шквал упав шифер з даху будинку.
Постраждалу ушпиталили, лікарі надають необхідну допомогу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, через складні погодні умови фіксувалися перебої з електропостачанням у Харкові та низці населених пунктів області. Енергетики одразу розпочали роботу – електропостачання відновлюється.
“Негода поступово вщухає: зафіксовано повалені дерева, шквальний вітер пошкодив дахи та інфраструктуру”, – пише Синєгубов.
Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам було присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквал наробив лиха у місті — валив дерева та зривав дахи з будівель. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Станом на 19:00, як повідомляли в мерії, служба «1562» прийняла понад 2,7 тисячі звернень від харків’ян. Зафіксовано 162 випадки пошкодження покрівель та 38 випадків обриву проводів. Також через сильний вітер впало 97 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автівок. Внаслідок негоди одна людина постраждала.
Категорії: Події, Харків; Теги: буря, вітер, новини Харкова, Олег Синегубов, шквал;
Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 20:13;