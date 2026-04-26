Увесь Харків знеструмлений, зупинилося метро та інший електротранспорт

Транспорт 16:28   26.04.2026
Елена Нагорная
Вдень 26 квітня у всьому Харкові зникла електроенергія. У метрополітені зупинено рух поїздів на всіх лініях. Не курсують тролейбуси та трамваї.

“У Харкові зникло світло – «Укренерго» спільно з «Харківобленерго» зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста”, – повідомляють у міськраді.

Тимчасово не курсує весь електротранспорт, про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

У метрополітені призупинено рух поїздів усіма лініями.

«З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» – йдеться у повідомленні пресслужби КП «Харківський метрополітен».

Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. У Харківобленерго попереджають, що сильні пориви вітру можуть призвести до обриву проводів. Якщо ви стали свідком обриву дроту, не наближайтесь до нього ближче ніж на вісім метрів і зателефонуйте та повідомте про пошкодження мереж за одним із номерів: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная