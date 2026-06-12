Були у знайомих: трьох підлітків знайшли на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліцейські розшукали трьох зниклих неповнолітніх.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, два брати та сестра перебували у місті Люботин у знайомих.
«Жодних протиправних дій щодо дітей вчинено не було. Поліцейські провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та повернули до місця мешкання, – зазначили копи.
Нагадаємо, 11 червня правоохоронці отримали інформацію про розшук дітей 2009, 2010 та 2014 року народження, які покинули місце мешкання в місті Люботин.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 16:16;