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Були у знайомих: трьох підлітків знайшли на Харківщині

Суспільство 16:16   12.06.2026
Вікторія Яковенко
Були у знайомих: трьох підлітків знайшли на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські розшукали трьох зниклих неповнолітніх.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, два брати та сестра перебували у місті Люботин у знайомих.

«Жодних протиправних дій щодо дітей вчинено не було. Поліцейські провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та повернули до місця мешкання, – зазначили копи.

Нагадаємо, 11 червня правоохоронці отримали інформацію про розшук дітей 2009, 2010 та 2014 року народження, які покинули місце мешкання в місті Люботин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 16:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські розшукали трьох зниклих неповнолітніх.".