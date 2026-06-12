Були у знайомих: трьох підлітків знайшли на Харківщині

На Харківщині поліцейські розшукали трьох зниклих неповнолітніх.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, два брати та сестра перебували у місті Люботин у знайомих.

«Жодних протиправних дій щодо дітей вчинено не було. Поліцейські провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та повернули до місця мешкання, – зазначили копи.

Нагадаємо, 11 червня правоохоронці отримали інформацію про розшук дітей 2009, 2010 та 2014 року народження, які покинули місце мешкання в місті Люботин.