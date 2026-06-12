Были у знакомых: трех подростков нашли на Харьковщине

В Харьковской области полицейские разыскали трех пропавших несовершеннолетних.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, два брата и сестра находились в городе Люботин у знакомых.

«Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было. Полицейские провели с ними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули к месту жительства, — отметили копы.

Напомним, 11 июня правоохранители получили информацию о розыске детей 2009, 2010 и 2014 года рождения, покинувших место жительства в городе Люботин.