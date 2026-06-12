Были у знакомых: трех подростков нашли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области полицейские разыскали трех пропавших несовершеннолетних.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, два брата и сестра находились в городе Люботин у знакомых.
«Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было. Полицейские провели с ними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули к месту жительства, — отметили копы.
Напомним, 11 июня правоохранители получили информацию о розыске детей 2009, 2010 и 2014 года рождения, покинувших место жительства в городе Люботин.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 16:16;