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Были у знакомых: трех подростков нашли на Харьковщине

Общество 16:16   12.06.2026
Виктория Яковенко
Были у знакомых: трех подростков нашли на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские разыскали трех пропавших несовершеннолетних.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, два брата и сестра находились в городе Люботин у знакомых.

«Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было. Полицейские провели с ними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули к месту жительства, — отметили копы.

Напомним, 11 июня правоохранители получили информацию о розыске детей 2009, 2010 и 2014 года рождения, покинувших место жительства в городе Люботин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 16:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские разыскали трех пропавших несовершеннолетних.".