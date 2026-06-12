Відновлення паркету своїми руками: покрокова інструкція від А до Я від LEROY MERLIN

Старий паркет без скрипу, тріщин і плашок, що випали, — це цінний актив. А якщо він укладений “плетінкою”, “ромбами”, “квадратами”, то може стати ефектним центром композиції оновленого інтер’єру приміщення.

При реставрації покриття вручну або за допомогою електроінструментів знімають зношений верхній шар штучного паркету. Найкращі шліфувальні машини в LEROY MERLIN коштують у рази менше, ніж нове покриття з монтажем. Не поспішайте демонтувати старий паркет. Упорядкуйте його — з якісним обладнанням це просто.

Як вибрати шліфувальний інструмент?

Паркет з масиву товщиною 15-20 мм можна циклювати 5-7 разів, а дошку для підлоги з робочим шаром 4 мм – 2 рази. Процедуру виконують кожні 7-15 років, знімаючи близько 1 мм деревини. Ручна робота циклів та наждачним папером дуже трудомістка та важка. Електроустаткування суттєво прискорює процес і не потребує надмірних фізичних зусиль.

Устаткування для реставрації великих поверхонь

Під час реставрації підлоги використовуються різні пристрої для роботи по дереву https://www.leroymerlin.ua/f/shlifuvalni-mashyny, які можна замовити в «ЛЕРУА МЕРЛЕН»:

Стрічкова шліфувальна машина. Підходить для обробки великої площі, знімає старий лак, вирівнює перепади висоти покриття. Основний елемент конструкції – широка абразивна стрічка зернистістю P36-P40, посаджена на ролики. Шліфмашина рухається прямою, швидко і грубо шліфує поверхню, обдирає старий лак, фарбу. Ексцентрикова шліфувальна машина. Використовується для фінішного делікатного шліфування перед нанесенням лаку, олії. Кругла підошва із закріпленим абразивним листом рухається у двох напрямках одночасно – обертається навколо своєї осі зі швидкістю до 12000 обертів за хвилину та вібрує по орбіті з кроком 2,5–5 мм. Паркетношліфувальна машина з одним або трьома дисками. Підходить для фінішного шліфування та полірування паркету. Надає поверхні гладкості, видаляє найтонший шар деревини. Зернистість наждакового паперу P100-P120.

Електрошліфмашина не вимагає від користувача професійних навичок, хоча певна вправність та засоби захисту (окуляри, респіратори) знадобляться.

Чим обробити важкодоступні місця та кути?

Для цього використовується універсальна кутова шліфувальна машина («болгарка»). Вона підходить для шліфування, різання, зачистки деревини в кутах та на малих площах. Обробка відбувається шляхом швидкого обертання змінного диска, розташованого під прямим кутом до корпусу. Що треба знати:

шліфувати слід уздовж деревних волокон, виконуючи 3-4 проходи і збираючи дрібну тирсу пилососом і мокрою губкою;

для обробки паркету пристрій встановлюють на 3000-5000 оборотів за хвилину, інакше його складно утримувати, а деревина «горітиме» – покриватиметься чорними слідами через нагрівання при максимальних оборотах;

при роботі з дерев’яною підлогою використовують спеціальний тарілчастий пелюстковий диск з віяловим закріпленням пелюсток із дрібнозернистого наждакового паперу.

Тож з обладнанням ми розібралися. Тепер переходимо до роботи.

Покроковий алгоритм відновлення паркету

Послідовне виконання цих етапів полегшить процес і дасть гарний результат:

Підготовка приміщення. Винос меблів, перевірка кріплення плашок, збирання сміття. Перша груба обробка. Виконується стрічковою машиною з великою абразивною стрічкою. Тонка шліфування. Використовують абразивний інструмент зернистістю від 120 до 200. Дрібний пил збирають для закладення стиків та отворів. Закладення щілин. Це роблять готовою еластичною шпаклівкою (фугою) — чистою або в суміші з тирсою. Після цього дають швам висохнути протягом 24 годин. Фінішне шліфування. Обробка ексцентрикової та кутової шліфувальної машини. Покриття лаком для захисту деревини від зносу або олією, що проникає всередину, оберігає від вологи, підкреслює природну теплоту та текстуру дерева.

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