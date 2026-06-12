Live

Восстановление паркета своими руками: пошаговая инструкция от А до Я от LEROY MERLIN

Реклама 14:32   12.06.2026
Алексей Наумов
Восстановление паркета своими руками: пошаговая инструкция от А до Я от LEROY MERLIN

Старый паркет без скрипа, трещин и выпавших плашек — это ценный актив. А если он уложен «плетенкой», «ромбами», «квадратами», то может стать эффектным центром композиции обновленного интерьера помещения.

При реставрации покрытия вручную или с помощью электроинструментов снимают верхний изношенный слой штучного паркета. Самые лучшие шлифовальные машины в LEROY MERLIN стоят в разы меньше, чем новое напольное покрытие с монтажом. Не спешите демонтировать старый паркет. Приведите его в порядок — с качественным оборудованием это просто.

Как выбрать шлифовальный инструмент?

Паркет из массива толщиной 15–20 мм можно циклевать 5–7 раз, а половую доску с рабочим слоем 4 мм — 2 раза. Процедуру выполняют каждые 7–15 лет, снимая около 1 мм древесины. Ручная работа циклей и наждачной бумагой очень трудоемкая и тяжелая. Электрооборудование существенно ускоряет процесс и не требует чрезмерных физических усилий.

Оборудование для реставрации больших поверхностей

При реставрации пола используются разные устройства для работы по дереву https://www.leroymerlin.ua/ru/f/shlifuvalni-mashyny, которые можно заказать в «ЛЕРУА МЕРЛЕН»:

  1. Ленточная шлифмашина. Подходит для обработки большой площади, снимает старый лак, выравнивает перепады высоты покрытия. Основной элемент конструкции — широкая абразивная лента зернистостью P36–P40, посаженная на ролики. Шлифмашина движется по прямой, быстро и грубо шлифует поверхность, обдирает старый лак, краску.
  2. Эксцентриковая шлифмашина. Используется для финишной деликатной шлифовки перед нанесением лака, масла. Круглая подошва с закрепленным абразивным листом движется в двух направлениях одновременно – вращается вокруг своей оси со скоростью до 12000 оборотов в минуту и вибрирует по орбите с шагом 2,5–5 мм.
  3. Паркетношлифовальная машина с одним или тремя дисками. Подходит для финишной шлифовки и полировки паркета. Придает поверхности гладкость, удаляет тончайший слой древесины. Зернистость наждачной бумаги P100–P120.

Электрошлифмашина не требует от пользователя профессиональных навыков, хотя определенная сноровка и средства защиты (очки, респираторы) понадобятся.

Чем обработать труднодоступные места и углы?

Для этого используется универсальная угловая шлифмашина («болгарка»). Она подходит для шлифования, резки, зачистки древесины в углах и на малых площадях. Обработка идет за счет быстрого вращения сменного диска, расположенного под прямым углом к корпусу. Что надо знать:

  • шлифовать следует вдоль древесных волокон, выполняя 3–4 прохода и собирая мелкие опилки пылесосом и мокрой губкой;
  • для обработки паркета устройство устанавливают на 3000–5000 оборотов в минуту, иначе его сложно удерживать, а древесина будет «гореть» — покрываться черными следами из-за нагревания при максимальных оборотах;
  • при работе с деревянным полом используют специальный тарельчатый лепестковый диск с веерным закреплением лепестков из мелкозернистой наждачной бумаги.

Итак, с оборудованием мы разобрались. Теперь переходим к работе.

Пошаговый алгоритм восстановления паркета

Последовательное выполнение этих этапов облегчит процесс и даст хороший результат:

  1. Подготовка помещения. Вынос мебели, проверка крепления плашек, уборка мусора.
  2. Первая грубая обработка. Выполняется ленточной машиной с крупной абразивной лентой.
  3. Тонкое шлифование. Используют абразивный инструмент зернистостью от 120 до 200. Мелкую пыль собирают для заделки стыков и отверстий.
  4. Заделка щелей. Это делают готовой эластичной шпатлевкой (фугой) — чистой или в смеси с древесными опилками. После дают швам высохнуть в течение 24 часов.
  5. Финишная шлифовка. Обработка эксцентриковой и угловой шлифмашиной.
  6. Покрытие лаком для защиты древесины от износа или маслом, которое проникает внутрь, предохраняет от влаги, подчеркивает естественную теплоту и текстуру дерева.

Удобнее всего купить шлифмашину в «ЛЕРУА МЕРЛЕН» с доставкой. Продуманная программа лояльности гарантирует зарегистрированным покупателям строительного магазина скидки, ранние уведомления об акциях, возврат и обмен оборудования в течение 365 дней с момента покупки.

Автор: Алексей Наумов
Популярно
Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию
Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию
12.06.2026, 12:10
Новости Харькова — главное 12 июня: тяжелая неделя, 200-бальник из Безлюдовки
Новости Харькова — главное 12 июня: тяжелая неделя, 200-бальник из Безлюдовки
12.06.2026, 15:27
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
12.06.2026, 14:51
В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
12.06.2026, 13:51
За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»
За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»
11.06.2026, 21:20
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)
12.06.2026, 15:23

Новости по теме:

06.06.2026
Форма Реал Мадрид от adidas: новый уровень игры
05.06.2026
Женские футболки adidas — стиль и уют для любого лука
02.06.2026
Как должны сидеть очки
27.05.2026
Почему универсальный ChatGPT уступает специализированному ИИ в закупках
22.05.2026
Эмоциональный детокс: художественные книги, помогающие прожить подавленную боль


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Восстановление паркета своими руками: пошаговая инструкция от А до Я от LEROY MERLIN», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 14:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как восстановить старый паркет своими руками: выбор шлифмашины, обработка углов, этапы шлифовки и финишная отделка покрытия.".