Восстановление паркета своими руками: пошаговая инструкция от А до Я от LEROY MERLIN
Старый паркет без скрипа, трещин и выпавших плашек — это ценный актив. А если он уложен «плетенкой», «ромбами», «квадратами», то может стать эффектным центром композиции обновленного интерьера помещения.
При реставрации покрытия вручную или с помощью электроинструментов снимают верхний изношенный слой штучного паркета. Самые лучшие шлифовальные машины в LEROY MERLIN стоят в разы меньше, чем новое напольное покрытие с монтажом. Не спешите демонтировать старый паркет. Приведите его в порядок — с качественным оборудованием это просто.
Как выбрать шлифовальный инструмент?
Паркет из массива толщиной 15–20 мм можно циклевать 5–7 раз, а половую доску с рабочим слоем 4 мм — 2 раза. Процедуру выполняют каждые 7–15 лет, снимая около 1 мм древесины. Ручная работа циклей и наждачной бумагой очень трудоемкая и тяжелая. Электрооборудование существенно ускоряет процесс и не требует чрезмерных физических усилий.
Оборудование для реставрации больших поверхностей
При реставрации пола используются разные устройства для работы по дереву https://www.leroymerlin.ua/ru/f/shlifuvalni-mashyny, которые можно заказать в «ЛЕРУА МЕРЛЕН»:
- Ленточная шлифмашина. Подходит для обработки большой площади, снимает старый лак, выравнивает перепады высоты покрытия. Основной элемент конструкции — широкая абразивная лента зернистостью P36–P40, посаженная на ролики. Шлифмашина движется по прямой, быстро и грубо шлифует поверхность, обдирает старый лак, краску.
- Эксцентриковая шлифмашина. Используется для финишной деликатной шлифовки перед нанесением лака, масла. Круглая подошва с закрепленным абразивным листом движется в двух направлениях одновременно – вращается вокруг своей оси со скоростью до 12000 оборотов в минуту и вибрирует по орбите с шагом 2,5–5 мм.
- Паркетношлифовальная машина с одним или тремя дисками. Подходит для финишной шлифовки и полировки паркета. Придает поверхности гладкость, удаляет тончайший слой древесины. Зернистость наждачной бумаги P100–P120.
Электрошлифмашина не требует от пользователя профессиональных навыков, хотя определенная сноровка и средства защиты (очки, респираторы) понадобятся.
Чем обработать труднодоступные места и углы?
Для этого используется универсальная угловая шлифмашина («болгарка»). Она подходит для шлифования, резки, зачистки древесины в углах и на малых площадях. Обработка идет за счет быстрого вращения сменного диска, расположенного под прямым углом к корпусу. Что надо знать:
- шлифовать следует вдоль древесных волокон, выполняя 3–4 прохода и собирая мелкие опилки пылесосом и мокрой губкой;
- для обработки паркета устройство устанавливают на 3000–5000 оборотов в минуту, иначе его сложно удерживать, а древесина будет «гореть» — покрываться черными следами из-за нагревания при максимальных оборотах;
- при работе с деревянным полом используют специальный тарельчатый лепестковый диск с веерным закреплением лепестков из мелкозернистой наждачной бумаги.
Итак, с оборудованием мы разобрались. Теперь переходим к работе.
Пошаговый алгоритм восстановления паркета
Последовательное выполнение этих этапов облегчит процесс и даст хороший результат:
- Подготовка помещения. Вынос мебели, проверка крепления плашек, уборка мусора.
- Первая грубая обработка. Выполняется ленточной машиной с крупной абразивной лентой.
- Тонкое шлифование. Используют абразивный инструмент зернистостью от 120 до 200. Мелкую пыль собирают для заделки стыков и отверстий.
- Заделка щелей. Это делают готовой эластичной шпатлевкой (фугой) — чистой или в смеси с древесными опилками. После дают швам высохнуть в течение 24 часов.
- Финишная шлифовка. Обработка эксцентриковой и угловой шлифмашиной.
- Покрытие лаком для защиты древесины от износа или маслом, которое проникает внутрь, предохраняет от влаги, подчеркивает естественную теплоту и текстуру дерева.
Удобнее всего купить шлифмашину в «ЛЕРУА МЕРЛЕН» с доставкой. Продуманная программа лояльности гарантирует зарегистрированным покупателям строительного магазина скидки, ранние уведомления об акциях, возврат и обмен оборудования в течение 365 дней с момента покупки.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 14:32;