Жіночі футболки adidas – стиль і затишок для будь-якого look

Є речі, що змінюють настрій із першого погляду. До них хочеться доторкнутися, щоб відчути приємну текстуру, насолоджуватися зовнішнім виглядом і додати у гардероб, щоб одягати щодня. Саме такі моделі зможуть вписатися у ваш ритм життя, чи то розслаблений, чи активний, адже створені для релаксу та одночасного драйву!

Жіночі футболки – це саме те, що потрібно, щоб у спеку насолоджуватися свіжістю, а в період активності – функціональністю!

Надихайтеся за допомогою стилізації

Віддаєте перевагу спортивному, повсякденному чи трендовому стилю? Покажіть, на що здатний ваш смак за допомогою фірмових товарів, які не залишають байдужими навколишніх, задають темп життя та допомагають досягти бажаного успіху. Різноманітний асортимент пропонує такі фасони:

Оверсайз-версії відрізняються вільним кроєм, який вписується у будь-які пригоди.

Приталені моделі зможуть загострити увагу на принадах вашої фігури.

Укорочені вироби відкривають лінію талії.

Майки стануть найсвіжішим рішенням для спекотної погоди та активних моментів.

Поло пропонують оригінальний відкладний комір, помітний здалеку.

Унісекс-продукція дозволяє створювати парні look з близькими.

Кроп-топи мають витончений фасон для спекотних днів або спорту.

Спортивні позиції зроблять кожне тренування ще ефективнішим.

Вибирайте легендарні колаборації бренду з топовими лідерами індустрії, щоб показати свою відданість:

Британський бутік LIBERTY LONDON та його квіткові мотиви.

Модельєр Stella McCartney та її сучасні лінії.

Японський дизайнер Y-3 та його авангардно-спортивна стилізація.

Автокоманда Mercedes – AMG Petronas Formula One Team та її лідерські лого.

Бразильський бренд FARM RIO та його тропічні принти.

Комфорт, який підвищує впевненість

Вже вибрали стиль, дизайн і навіть колір своєї майбутньої обновки? Тоді дізнайтеся більше про технологічні характеристики, щоб довгоочікувані жіночі футболки хотілося носити щодня. Ось які переваги мають фірмові вироби:

Вологовідвідні властивості AEROREADY та CLIMACHILL забезпечують сухість.

Вентиляція CLIMACOOL гарантує свіжість тіла.

Теплоізоляційні технології CLIMAWARM та COLD.RDY зберігають тепло всередині.

Компанія стала популярною також завдяки використанню переробленої сировини, за допомогою якої знижує негативний вплив на планету і скорочує кількість відходів.

Придбайте жіночі футболки, що сподобалися, від улюбленої фірми вже сьогодні всього завдяки парі кліків на офіційному сайті adidas.kz, де кожне натискання приносить задоволення, а шопінг — вигоду!