Чому універсальний ChatGPT поступається спеціалізованому ШІ в закупівлях

Сьогодні штучний інтелект став звичним інструментом для бізнесу. Коли мова заходить про генерацію текстів чи базовий аналіз даних, багато хто згадує ChatGPT. Але чи достатньо універсальної моделі для складних задач?

У закупівлях важливі точність, розуміння регламентів і специфіки ринку. Саме тому штучний інтелект для закупівель став окремим напрямом розвитку. Один із прикладів — SmartTender.biz із профільною AI-екосистемою для роботи з торгами.

Чому ChatGPT не підходить для тендерів?

ChatGPT — сильний універсальний AI для текстів, пошуку ідей і базового аналізу. Його перевага — швидка робота із загальною інформацією та типовими запитами.

Але в тендерах він програє спеціалізованим рішенням: не інтегрований у робочі процеси майданчика, тому не допомагає з прикладними діями під час участі в закупівлях. Під час аналізу великих масивів тендерної документації результат часто потребує додаткової перевірки. Крім того, він не працює як практичний тендерний помічник — не підказує конкретні дії на майданчику, процедурні кроки чи роботу з тендерною документацією.

Штучний інтелект в Prozorro від SmartTender працює за іншим принципом. Алгоритми навчені розуміти логіку торгів, тому обробка даних займає хвилини замість годин ручної роботи.

Штучний інтелект для тендерів: які інструменти працюють у SmartTender

На майданчику розгорнуто комплекс інструментів, які закривають ключові потреби як для постачальників, так і для замовників:

. Інструмент для аналізу тендерної документації. Він швидко опрацьовує документи замовника, знаходить і структурує вимоги, формує зрозумілий чекліст та допомагає не пропускати важливі умови під час підготовки пропозиції. Це зменшує ризик помилок і дискваліфікації. Аналітичний модуль . AI-аналітика для постачальників, державних замовників і комерційних організаторів. Залежно від обраної ролі допомагає вирішувати різні задачі: аналізувати ринок, конкурентів, динаміку цін, реальні договори та ефективність закупівель. Штучний інтелект для замовників допомагає формувати очікувану вартість, перевіряти ринкові ціни та оцінювати ефективність закупівель. Для постачальників — це інструмент для аналізу конкурентного середовища, пошуку перспективних ніш і точнішого планування участі в закупівлях. Для комерційних організаторів — спосіб краще контролювати закупівельні процеси, бюджет і ринкову ситуацію.

. AI-аналітика для постачальників, державних замовників і комерційних організаторів. Залежно від обраної ролі допомагає вирішувати різні задачі: аналізувати ринок, конкурентів, динаміку цін, реальні договори та ефективність закупівель. Штучний інтелект для замовників допомагає формувати очікувану вартість, перевіряти ринкові ціни та оцінювати ефективність закупівель. Для постачальників — це інструмент для аналізу конкурентного середовища, пошуку перспективних ніш і точнішого планування участі в закупівлях. Для комерційних організаторів — спосіб краще контролювати закупівельні процеси, бюджет і ринкову ситуацію. Smartik . Віртуальний чат-бот, який знає все про роботу майданчика. Він миттєво підкаже, як налаштувати підписки, пройти ідентифікацію, завантажити документи чи без помилок відкликати пропозицію. Також Smartik допомагає шукати релевантні державні та комерційні закупівлі за запитом користувача.

. Віртуальний чат-бот, який знає все про роботу майданчика. Він миттєво підкаже, як налаштувати підписки, пройти ідентифікацію, завантажити документи чи без помилок відкликати пропозицію. Також Smartik допомагає шукати релевантні державні та комерційні закупівлі за запитом користувача. AI-вимоги: АЗС. Інструмент для учасників паливних закупівель, який аналізує тендерну документацію та збирає в одному місці вимоги замовника щодо розміщення АЗС. Також допомагає розраховувати відстань до АЗС, переглядати точки поставки на інтерактивній мапі та будувати маршрут по дорогах.

Ці інструменти працюють як єдина AI-екосистема: Аналітичний модуль допомагає оцінити ринок та знайти закупівлі, Smartik —розібратись в процедурах та роботі майданчика, SmartCheck AI — перевірити документацію, а AI-вимоги: АЗС — розрахувати маршрут у паливних тендерах. Якщо шукаєте штучний інтелект для постачальників, державних чи комерційних замовників — звертайтеся до служби підтримки SmartTender за номером 0 800 75 10 10.