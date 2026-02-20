ШІ забере роботу? Чи хвилюватися тестувальникам – прогноз Kharkiv IT Cluster

Штучний інтелект не замінить людину, але стане її помічником — і втратять роботу ті, хто не навчиться з ним працювати. У Kharkiv IT Cluster радять айтівцям зосередитися на розвитку англійської, навичок спілкування та вмінні бачити ризики, адже саме цього ШІ поки що не вміє.

Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповіла виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал, відповідаючи на питання, чи існує загроза для IT-спеціальностей через розвиток штучного інтелекту.

“Насправді штучний інтелект забере роботу у людей, які не будуть ним користуватися. Бо штучний інтелект — це помічник. Все одно потрібна людина, але їй знадобляться інші навички”, — пояснила Шаповал.

Вона наголосила, що айтівцям, які переживають через можливу втрату роботи, варто вже зараз займатися власним розвитком: опановувати інструменти ШІ, прокачувати розмовну англійську та навички спілкування.

“Бо живе спілкування з людьми штучний інтелект поки що не замінить”, — додала вона.

Окремо Шаповал прокоментувала долю тестувальників: “Механічна робота, яку можна повторити або легко автоматизувати, буде зникати. Але натомість з’являтиметься багато іншої роботи, просто обсяги змінюватимуться… Тестувальник — це людина, яка може побачити ризики в системі. Якщо в людини є не тільки механічна робота, а й бачення ризиків, то така людина роботу не втратить.