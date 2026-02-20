ИИ заберет работу? В Kharkiv IT Cluster ответили, переживать ли тестировщикам
Искусственный интеллект не заменит человека, но станет его помощником — и потеряют работу те, кто не научится с ним взаимодействовать. В Kharkiv IT Cluster советуют айтишникам сосредоточиться на развитии английского, навыков общения и умении видеть риски, ведь именно этого ИИ пока не умеет.
Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказала исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал, отвечая на вопрос, существует ли угроза для IT-специальностей из-за развития искусственного интеллекта.
«На самом деле искусственный интеллект заберет работу у людей, которые не будут им пользоваться. Потому что искусственный интеллект — это помощник. Все равно нужен человек, но ему понадобятся другие навыки», — пояснила Шаповал.
Она подчеркнула, что айтишникам, которые переживают из-за возможной потери работы, стоит уже сейчас заниматься собственным развитием: осваивать инструменты ИИ, прокачивать разговорный английский и навыки общения.
«Потому что живое общение с людьми искусственный интеллект пока не заменит», — добавила она.
Отдельно Шаповал прокомментировала судьбу тестировщиков: «Механическая работа, которую можно повторить или легко автоматизировать, будет исчезать. Но взамен будет появляться много другой работы, просто объемы будут меняться… Тестировщик — это человек, который может увидеть риски в системе. Если у человека есть не только механическая работа, но и видение рисков, то такой человек работу не потеряет».
