Теракт мог произойти в центре Харькова; ДТП с детьми – итоги 11 июня (видео)

СБУ задержала агента ФСБ, изготовлявшего взрывчатку в Харькове, Чугуев и Дергачи ночью атаковали БпЛА, в аварии пострадали дети. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 июня.

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Теракты готовил в Харькове агент ФСБ. Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который производил взрывчатку в съемной квартире. Подробности сообщил спикер службы в Харьковской области Владислав Абдула. По его данным, россияне завербовали безработного жителя Кировоградщины. Тот через Telegram искал, где заработать денег. Агента отправили в Харьков, где тот купил компоненты для взрывчатки. Сотрудники СБУ явились к мужчине в гости в момент, когда он был на видеосвязи с российским спецслужбистом. Тот инструктировал наемника, как изготовить самодельное взрывное устройство. На месте изъяли более 12 кг взрывчатых веществ. По данным следствия, планировалось, что два устройства агент оснастит мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Далее – разместит в центральной части Харькова. Активировать их хотели в час пик, когда на улицах будет больше людей. За участие в подобном мужчине обещали около 10 тыс. долларов, отметили в прокуратуре. Его задержали и сообщили о подозрении в подготовке теракта.

Чугуев, Дергачи и Безруки ночью атаковали беспилотники

Чугуев ночью массированно атаковали беспилотниками. Мэр Галина Минаева сообщила о попадании на территории не работавшего предприятия, а также – по частному сектору в центре города. БпЛА били по Дергачам и селу Безруки. Есть «прилеты» по частному дому и производственным помещениям. Все эти случаи обошлись без пострадавших.

Призы за сдачу крови можно получить в Харькове

Акцию ко Всемирному дню донора крови проведут в Харькове. Жителей региона призывают приходить 13 и 15 июня. Те, кто сдаст кровь в эти дни, смогут принять участие в розыгрыше призов. Доноров ждут в пункте в ТРЦ «Никольский» и в областном центре службы крови на Клочковской, 366. Требуется предварительная регистрация.

Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль ВАЗ на проспекте Героев Харькова. Обстоятельства аварии выясняет полиция. В ГУНП отметили, что среди пострадавших – трое малолетних детей. Все они получили легкие повреждения.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга знаний учащихся 6-х и 8-х классов. Его провела Государственная служба качества образования. Дети писали тесты по украинскому языку и математике. Начальник Восточного межрегионального управления службы Светлана Вольянская сообщила «Объективу»: количество шестиклассников, продемонстрировавших высокий уровень знаний по математике, существенно возросло. Также стало больше шестиклассников, имеющих достаточный уровень знаний по украинскому языку. Динамика у восьмиклассников неоднородна. Достаточные знания по математике имеют 45% учащихся, но показатель высокого уровня упал с 24,5% до 6,4%. Достаточный уровень знаний украинского – у половины восьмиклассников, высокий – у 8,5%.

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