Теракт міг статися в центрі Харкова; ДТП з дітьми – підсумки 11 червня (відео)

СБУ затримала агента ФСБ, який виготовляв вибухівку в Харкові, Чугуїв і Дергачі вночі атакували БпЛА, в аварії постраждали діти. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 червня.

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Теракти в Харкові готував агент ФСБ. Служба безпеки України затримала підозрюваного, який виготовляв вибухівку в орендованій квартирі. Подробиці повідомив речник служби в Харківській області Владислав Абдула. За його даними, росіяни завербували безробітного жителя Кіровоградщини. Той через телеграм шукав, де заробити грошей. Агента відправили до Харкова, де він купив компоненти для вибухівки. Співробітники СБУ явилися в гості до чоловіка в момент, коли він був на відеозв’язку з російським спецслужбістом. Той інструктував найманця, як виготовити саморобний вибуховий пристрій. На місці вилучили понад 12 кг вибухових речовин. За даними слідства, планувалося, що два пристрої агент оснастить мобільними телефонами для дистанційного підриву. Далі – розмістить у центральній частині Харкова. Активувати їх хотіли в годину пік, коли на вулицях буде якнайбільше людей. За участь у подібному чоловікові обіцяли близько 10 тис. доларів, відзначили в прокуратурі. Його затримали та повідомили про підозру в підготовці теракту.

Чугуїв, Дергачі та Безруки вночі атакували безпілотники

Чугуїв уночі масовано атакували безпілотниками. Міська голова Галина Мінаєва повідомила про влучання на території підприємства, що не працювало, а також – по приватному сектору в середмісті. БпЛА цілили по Дергачах і селу Безруки. Є “прильоти” по приватному будинку та виробничих приміщеннях. Усі ці випадки обійшлися без постраждалих.

Призи за здачу крові можна отримати в Харкові

Акцію до Всесвітнього дня донора крові проведуть у Харкові. Жителів регіону закликають приходити 13 та 15 червня. Ті, хто здасть кров у ці дні, зможуть взяти участь у розіграші призів. Донорів чекають у пункті в ТРЦ “Нікольський” і в обласному центрі служби крові на Клочківській, триста шістдесят шість. Потрібна попередня реєстрація.

Зіткнулися мікроавтобус “Мерседес” і автівка ВАЗ на проспекті Героїв Харкова. Обставини аварії з’ясовує поліція. У ГУНП відзначили, що серед постраждалих – троє малолітніх дітей. Усі вони отримали легкі ушкодження.

Про це свідчать дані моніторингу знань учнів 6-х і 8-х класів. Його провела Державна служба якості освіти. Діти писали тести з української мови та математики. Начальниця Східного міжрегіонального управління служби Світлана Вольянська повідомила “Об’єктиву”: кількість шестикласників, які продемонстрували високий рівень знань з математики, суттєво зросла. Також побільшало шестикласників, які мають достатній рівень знань з української мови. Динаміка у восьмикласників неоднорідна. Достатні знання по математиці мають 45% учнів, але показник високого рівня впав із 24,5 % до 6,4%. Достатній рівень знань української – в половини восьмикласників, високий – у 8,5%.

Також МГ “Об’єктив” сьогодні повідомляла про таке: