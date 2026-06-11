За Харків відповісте – в ударах по мостах у Крим виявився “харківський слід”
Перший окремий штурмовий полк опублікував відео, де повідомив подробиці про знищення одного з мостів у Крим – у Армянську. Операцію проводили спільно з 475-м ОШП “CODE 9.2”.
Командир CODE 9.2 Флінт у цьому ролику звернувся до росіян – російською мовою.
“Щодо кримських мостів, що тут говорити. Усе зрозуміло: ми по них працюємо, і робота ця буде продовжуватися. Я хочу сказати з приводу іншого аспекту. Я хотів сказати: ви, п@раси російські нам за мій рідний Харків ще відповісте. Ось це ми вам точно гарантуємо”, – сказав Флінт.
Зазначимо, CODE 9.2 – зараз дроново-штурмовий підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Цей підрозділ “родом з Харкова”, його створювали як розвідвзвод 92-ї ОШБр, а потім масштабували.
Відео: 1 ОШП
У 1-му ОШП зазначили, що цілих мостів для ворожої логістики із тимчасово окупованого Криму не залишилося. Українські військові опублікували унікальні кадри ураження моста в Армянську. Ця серія ударів була сьогодні, 11 червня.
“У зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправлення на Гуляйпільський напрямок. Сам міст виведений з ладу засобами FirePoint і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано. Ця операція — результат системної роботи спільного мультидоменного центру “Фаланга” 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, 475 ОШП “CODE 9.2” та Центру спецоперацій “Альфа” СБУ. Удари спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога, проти яких ми воюємо”, – прокоментували захисники України.
Вони також запевнили: “Це не кінець. Далі буде”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 21:20;