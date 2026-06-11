Теракт готували у Харкові – СБУ знайшла у чоловіка 12 кг вибухівки (фото)

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка. Слідство вважає, що він – агент ФСБ і готував серію підривів у місті.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв.

“Основою для бомб мали стати 12 кілограмів вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації. Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і «доповісти» куратору від фсб”, – встановили правоохоронці.

Потім окупанти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях міста, кажуть в СБУ.

Однак правоохоронці завчасно викрили ворожий задум і затримали чоловіка у червні в орендованій квартирі «на гарячому».

“В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення (СВП). За матеріалами справи, завдання фсб виконував завербований ворогом безробітний мешканець Кіровоградщини. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легких заробітків» на телеграм-каналах”, – зазначили в СБУ.

Після цього росіяни відрядили фігуранта до Харкова. Там він орендував житло і придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб, зазначили силовики.

Під час обшуків у затриманого вилучили понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до СВП та мобільні телефони, які він змінював для конспірації контактів з ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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