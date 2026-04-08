Пару наркоманів підозрюють у підготовці теракту в Харкові на замовлення РФ
Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що правоохоронці запобігли теракту в центрі Харкова. За версією слідства, його готувала пара наркозалежних. Їхнім куратором, ймовірно, був росіянин.
Саморобну бомбу підозрювані планували закласти у центрі міста під час найбільшого скупчення людей. Це, вважають правоохоронці, мало посіяти панічні настрої та розхитати суспільно-політичну обстановку в Харкові.
“Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги рашистів, коли шукала «грошей на дозу» в ТГ-каналах”, – передають правоохоронці.
Імовірні агенти РФ отримали вказівки від куратора, як виготовити вибухівку, а потім – погодили з ним, куди її закласти.
“Під час обшуків у затриманих вилучено готовий СВП, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)“, – уточнили у СБУ.
Наразі підозрювані перебувають у СІЗО. Їм загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 10:00;