Пару наркоманів підозрюють у підготовці теракту в Харкові на замовлення РФ

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що правоохоронці запобігли теракту в центрі Харкова. За версією слідства, його готувала пара наркозалежних. Їхнім куратором, ймовірно, був росіянин.

Саморобну бомбу підозрювані планували закласти у центрі міста під час найбільшого скупчення людей. Це, вважають правоохоронці, мало посіяти панічні настрої та розхитати суспільно-політичну обстановку в Харкові.

“Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги рашистів, коли шукала «грошей на дозу» в ТГ-каналах”, – передають правоохоронці.

Імовірні агенти РФ отримали вказівки від куратора, як виготовити вибухівку, а потім – погодили з ним, куди її закласти.

“Під час обшуків у затриманих вилучено готовий СВП, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)“, – уточнили у СБУ.

Наразі підозрювані перебувають у СІЗО. Їм загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.