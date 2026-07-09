Заява Терехова про «бусифікацію», ідея щодо мобільних АЗС — підсумки 9 липня

На тлі конфлікту у Львові мер Харкова Ігор Терехов закликав до реформи системи ТЦК. Розбір завалів п’ятиповерхівки в Немишлянському районі завершили напередодні. Двічі за вечір середи атакували одну й ту саму АЗС на Олексіївці. Мобільні АЗС — єдине зараз правильне рішення, вважає професор Дмитро Шиян. У Пісочині оголосили конкурс на створення логотипа та гімну. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 липня.

Головна тема дня в інформпросторі — конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у Львові, під час якого розлючений натовп перекинув службове авто військових. На інцидент відреагували топпосадовці держави. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав подумати, хто завтра захищатиме країну, якщо сьогодні бити своїх же військових. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав конфлікт наслідком тривалих проблем із мобілізацією, а мер Львова Андрій Садовий — дуже поганим явищем. Висловився і мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що події у Львові — це не просто інцидент, а сигнал для негайних рішень держави. За словами Терехова, українці готові захищати країну, що Харків доводить щодня, але влада не може нескінченно закривати очі на «бусифікацію» й вимагати від громадян поваги до держави, коли сама держава не гарантує повагу до прав і гідності. Мер підкреслив: мобілізація має бути справедливою, з чесними ВЛК, тому необхідно врешті реально реформувати ТЦК. Терехов додав, що подібні вуличні сутички — це найкращий подарунок для російської пропаганди, тому влада має реагувати не покараннями, а зміною самої системи.

<br />

В облуправлінні ДСНС нагадали: удар частково зруйнував дах, перекриття та квартири на верхньому поверсі. До розбору завалів залучали верхолазів, саперів та комунальні служби. На місці також працювали психологи ДСНС, які підтримали понад 20 містян у шоковому стані. Ця атака забрала життя чоловіка та жінки. Ще 42 особи постраждали, серед поранених — четверо дітей.

Перший удар був близько двадцятої, другий — менше ніж за годину. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок першого влучання отримав уламкове поранення чоловік. Повторний “приліт” минувся без постраждалих.

Таку думку у коментарі МГ “Об’єктив” висловив професор економічного університету імені Семена Кузнеця Дмитро Шиян. Експерт згадує: такий досвід країна вже мала у дев’яностих, коли паливний ринок тільки зароджувався й водії заправлялися з невеликих цистерн просто біля дороги. Тепер цю практику пропонують відродити на новому технічному рівні. Автоцистерни постійно змінюватимуть локацію, тому росіяни не зможуть їх вирахувати. На думку професора, відбудовувати стаціонарні станції зараз марно, тож заправки на колесах — єдиний вихід. Щоправда, зміна логістики позначиться на гаманцях водіїв. Аби перекрити додаткові витрати, мережі піднімуть ціни на пальне орієнтовно на 10%, вважає експерт. Проте, на його думку, це все одно краще, ніж дефіцит чи поява чорного ринку.

Громада оголосила відкритий конкурс. Подати ідеї запрошують всіх охочих: від професійних дизайнерів і музикантів до творчої молоді та просто активних жителів. Роботи прийматимуть до 26 липня. Для авторів найкращих варіантів підготували грошові премії — від 2 до 5 тисяч гривень. Фінальні ескізи та пісні винесуть на громадське обговорення, аби жителі самі обрали свої нові символи. Пропозиції можна надсилати на електронну пошту селищної ради з поміткою «Конкурс логотип та гімн».

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Ще мільярд на онкоцентр у Харкові: ХАЦ заявив про завищення цін на мільйони

Атака на авто у Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений

У вихідні відключатимуть світло у тисячі будинків Індустріального району — адреси