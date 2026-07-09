Live

Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений

Події 17:31   09.07.2026
Олена Нагорна
Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений

Автомобіль із цивільними обстріляли російські військові у селищі Золочів Харківської області 9 липня. Постраждали четверо людей, зокрема дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок удару поранень зазнав 28-річний чоловік. Крім того, гострий шок від пережитого обстрілу відчули дві жінки віком 67 і 25 років, а також 5-місячна дівчинка. Усім надається медична допомога.

Нагадаємо, обов’язкову евакуацію із Золочева було оголошено 2 червня 2026 року рішенням Ради оборони Харківської області. Воно стало превентивним заходом у зв’язку з постійними російськими обстрілами.

Читайте також: АЗС у Харкові знову під ударом: «приліт» у Шевченківському районі

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений
Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений
09.07.2026, 17:31
Без світла залишиться частина Київського району Харкова у суботу: адреси
Без світла залишиться частина Київського району Харкова у суботу: адреси
09.07.2026, 15:06
Не можна нескінченно закривати очі на бусифікацію – Терехов про події у Львові
Не можна нескінченно закривати очі на бусифікацію – Терехов про події у Львові
09.07.2026, 15:38
Центр крові в Харкові звернувся до містян після «прильоту» поруч: подробиці
Центр крові в Харкові звернувся до містян після «прильоту» поруч: подробиці
09.07.2026, 14:36
Натовп напав на військових ТЦК у Львові: що відомо, реакція влади і Генштабу
Натовп напав на військових ТЦК у Львові: що відомо, реакція влади і Генштабу
09.07.2026, 13:23
Харків оговтується після удару “Бандеролі”: ситуація на місці “прильоту”
Харків оговтується після удару “Бандеролі”: ситуація на місці “прильоту”
09.07.2026, 12:24

Новини за темою:

09.07.2026
АЗС у Харкові знову під ударом: “приліт” в Шевченківському районі
09.07.2026
Понад 250 ДТП сталося на Харківщині у червні: найнебезпечніші дні назвала НПУ
09.07.2026
Без світла залишиться частина Київського району Харкова у суботу: адреси
09.07.2026
Центр крові в Харкові звернувся до містян після «прильоту» поруч: подробиці
09.07.2026
Створити логотип і гімн пропонують у громаді під Харковом: найкращим заплатять


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 17:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль із цивільними обстріляли російські військові у селищі Золочів Харківської області 9 липня. Постраждали четверо людей, зокрема дитина.".