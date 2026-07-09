Атака на авто в Золочеві: під ударом опинилася родина з немовлям, є поранений

Автомобіль із цивільними обстріляли російські військові у селищі Золочів Харківської області 9 липня. Постраждали четверо людей, зокрема дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок удару поранень зазнав 28-річний чоловік. Крім того, гострий шок від пережитого обстрілу відчули дві жінки віком 67 і 25 років, а також 5-місячна дівчинка. Усім надається медична допомога.

Нагадаємо, обов’язкову евакуацію із Золочева було оголошено 2 червня 2026 року рішенням Ради оборони Харківської області. Воно стало превентивним заходом у зв’язку з постійними російськими обстрілами.