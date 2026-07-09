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Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси

Суспільство 15:06   09.07.2026
Вікторія Яковенко
Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси Зображення створене ШІ

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 11 липня з 08:00 до 17:00 частково буде знеструмлено Київський район міста.

Причина – необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт в електромережах, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот

Нагадаємо, Харків отримає 47 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких 17 мільйонів — це безповоротний грант на підготовку до опалювального сезону. Відповідну угоду підписали на масштабній конференції з відновлення України у польському Гданську, повідомляв в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Він підкреслив, що підготовка до опалювального сезону розпочалася одразу після завершення попереднього, проте військові РФ не полишають спроб знищити критичну інфраструктуру — зокрема 21 червня вони знову вдарили по одній із ТЕЦ, яка забезпечує живлення Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 15:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 11 липня з 08:00 до 17:00 частково буде знеструмлено Київський район міста.".