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Терехов у Польщі домовився про виділення 47 млн євро Харкову: на що витратять

Записано 19:44   24.06.2026
Олена Нагорна
Терехов у Польщі домовився про виділення 47 млн євро Харкову: на що витратять

Харків отримає 47 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких 17 мільйонів — це безповоротний грант на підготовку до опалювального сезону. Відповідну угоду підписали на масштабній конференції з відновлення України у польському Гданську, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

За його словами, під час спеціальної панелі, присвяченої Харкову, іноземні партнери, зокрема посли європейських країн, посол Японії та представники міжнародних фондів, підтвердили готовність підтримувати місто.

«Ми сьогодні дуже потужно готуємося до наступного опалювального сезону, до зими, і для нас ці кошти дуже важливі», — наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон

Він додав, що комунальники вже зараз у цілодобовому режимі працюють над створенням альтернативних можливостей для забезпечення життєдіяльності Харкова.

Мер підкреслив, що підготовка до опалювального сезону розпочалася одразу після завершення попереднього, проте військові РФ не полишають спроб знищити критичну інфраструктуру — напередодні поїздки Терехова 21 червня вони знову вдарили по одній із ТЕЦ, яка забезпечує живлення Харкова.

«Ми розуміємо, що у планах ворога зробити так, щоб нам було важко, щоб люди виїжджали, перебували у холоді, щоб не було електропостачання, водопостачання. Нам потрібно зробити все можливе для того, щоб люди жили, щоб люди не залишали наші міста, в тому числі Харків, і робити так, щоб вони були з комунальними послугами», — наголосив Терехов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримає 47 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких 17 мільйонів — це безповоротний грант на підготовку до опалювального сезону.".