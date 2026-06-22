Вони не залишать наші ТЕЦ у спокої – Терехов про удар КАБами під Харковом

У неділю, 21 червня, три російські КАБи вдарили по ТЕЦ під Харковом. Цю інформацію в етері нацмарафону підтвердив мер Ігор Терехов.

“Певний час тому сталися вибухи, які ми чули, вони були біля Харкова, було влучання по одній із ТЕЦ, яка заживляє, в тому числі, місто Харків, це було три КАБи“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що місто продовжує готуватися до зими. При цьому усвідомлюють, що ворог не відмовиться від ударів по енергетиці.

“У нас попереду зима, і вона буде дуже важкою. Робота ведеться по кількох напрямках, і продовження створення енергетичних островів. Я не можу всього казати, але ми дуже серйозно готуємося та чудово розуміємо, що сьогоднішній день – це ще один доказ того, як важко буде пережити зиму. Сьогодні (21 червня) було влучання по ТЕЦ, зараз літо, але попри це, ворог сьогодні завдав ударів цілеспрямовано по ТЕЦ. Про що це каже? Це каже про те, що вони не будуть залишати наші великі ТЕЦ у спокої. І нам потрібно сьогодні робити все можливе, щоб побудувати таку систему, яка була б менш вразлива. Так, звісно, й вона не гарантує насправді повну безпеку, однак це зовсім по іншому”, – відзначив міський голова Харкова.