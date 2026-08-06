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«Ситуація дуже напружена»: Балаклія знову під обстрілом, постраждалі (фото)

Події 12:14   06.08.2026
Вікторія Яковенко
«Ситуація дуже напружена»: Балаклія знову під обстрілом, постраждалі (фото) Фото: Віталій Карабанов

6 серпня армія РФ вдруге атакувала місто Балаклія. Внаслідок цього обстрілу постраждали шестеро людей.

Удари зафіксували у центральній частині міста, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. За його словами, у двох місцях влучань спалахнули пожежі.

удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов

«Двічі ворог завдав ударів по місту Балаклія. Спочатку це було о 03:55, з 20-хвилинним інтервалом два удари було завдано. І о 09:30, з 3-хвилинною перервою, було завдано два удари по закладу освіти та магазину, що не працює. Вранці троє людей загинули. Це жінка, у чий дім влучив БпЛА типу «Герань-2». А інші дві людини після першого обстрілу вийшли на вулицю, і коли вже виїхали всі служби на місце ліквідовувати наслідки, було завдано другий удар поруч з іншим будинком. І, на жаль, дві людини загинули», – розповів Карабанов в етері «Суспільного».

Він зазначив, що наразі майже щодня над містом пролітають ворожі засоби ураження.

«Ситуація дуже напружена. Коли ми отримуємо інформацію від відповідних служб, ми закликаємо, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Сигнали повітряної тривоги працюють у місті, ми їх додатково ще збільшили у місцях скупчення людей – парках, скверах», – зазначив Карабанов.

Він уточнив, що у місті наразі працюють над збільшенням модульних укриттів. Антидронові сітки не встановлюють, бо, каже: «На щастя, FPV-дрони не долітають до території громади. А сітки від «бандеролі» чи «шахеду» неефективні».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 12:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня армія РФ вдруге атакувала місто Балаклія. Внаслідок цього обстрілу постраждали шестеро людей.".