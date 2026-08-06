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«Ситуация очень напряженная»: Балаклея снова под обстрелом, пострадавшие 📷

Происшествия 12:14   06.08.2026
Виктория Яковенко
«Ситуация очень напряженная»: Балаклея снова под обстрелом, пострадавшие 📷 Фото: Виталий Карабанов

6 августа армия РФ второй раз атаковала город Балаклея. В результате этого обстрела пострадали шесть человек.

Удары зафиксировали в центральной части города, сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. По его словам, в двух местах попадания вспыхнули пожары.

удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов

«Дважды враг нанес удары по городу Балаклея. Сначала это было в 03:55, с 20-минутным интервалом два удара были нанесены. И в 09:30, с 3-минутным перерывом были нанесены два удара по учебному заведению и неработающему магазину. Утром три человека погибли. Это женщина, в дом которой попал БпЛА типа «Герань-2». А остальные два человека после первого обстрела вышли на улицу, и когда уже выехали все службы на место ликвидации последствий, был нанесен второй удар рядом с другим домом. И, к сожалению, два человека погибли», — рассказал Карабанов в эфире «Суспільного».

Он отметил, что сейчас почти каждый день над городом пролетают вражеские средства поражения.

«Ситуация очень напряженная. Когда мы получаем информацию от соответствующих служб, мы призываем, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Сигналы воздушной тревоги работают в городе, мы дополнительно еще увеличили их в местах скопления людей – парках, скверах», — отметил Карабанов.

Он уточнил, что в городе также работают над увеличением модульных укрытий. Антидроновые сетки не устанавливают, потому что, говорит: «К счастью, FPV-дроны не долетают до территории громады. А сетки от «Бандероли» или «Шахеда» неэффективны».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа армия РФ второй раз атаковала город Балаклея. В результате этого обстрела пострадали шесть человек.".