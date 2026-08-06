Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове

Цены на фрукты проанализировали в Харькове, о мониторинге сообщила пресс-служба горсовета.

Так, по данным департамента административных услуг и потребительского рынка:

абрикосы в среднем стоят 55-100 грн/кг,

сливы – 35-70 грн/кг,

яблоки – 40-60 грн/кг,

персики — 50-160 грн/кг,

нектарины – 85-140 грн/кг.

«Кроме того, за неделю с конца июля на около 20% снизились цены на бахчевые: арбузы стоят в среднем 12-30 грн/кг, дыни – 25-55 грн/кг», — отметили в мэрии.

Напомним, овощи подешевели в Харькове. Мониторинг мэрии показал, что с конца июня вдвое снизилась цена на помидоры. Огурцы и картофель стали стоить меньше на 40%, кабачки – на 16%, а капуста – на 7%. При этом по сравнению с августом прошлого года овощи в среднем дороже на 8 – 16%.