Live

Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове

Общество 12:35   06.08.2026
Виктория Яковенко
Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Цены на фрукты проанализировали в Харькове, о мониторинге сообщила пресс-служба горсовета.

Так, по данным департамента административных услуг и потребительского рынка:

  • абрикосы в среднем стоят 55-100 грн/кг,
  • сливы – 35-70 грн/кг,
  • яблоки – 40-60 грн/кг,
  • персики — 50-160 грн/кг,
  • нектарины – 85-140 грн/кг.

«Кроме того, за неделю с конца июля на около 20% снизились цены на бахчевые: арбузы стоят в среднем 12-30 грн/кг, дыни – 25-55 грн/кг», — отметили в мэрии.

цены на фрукты в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на фрукты в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на фрукты в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, овощи подешевели в Харькове. Мониторинг мэрии показал, что с конца июня вдвое снизилась цена на помидоры. Огурцы и картофель стали стоить меньше на 40%, кабачки – на 16%, а капуста – на 7%. При этом по сравнению с августом прошлого года овощи в среднем дороже на 8 – 16%.

Читайте также: Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: вакансии недели опубликовала ХОВА

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Воин машет флагом в Белом Колодезе, потом флаг машет воином» — ВСУ о фейке РФ
«Воин машет флагом в Белом Колодезе, потом флаг машет воином» — ВСУ о фейке РФ
05.08.2026, 18:08
Новости Харькова — главное 6 августа: трое погибших в Балаклее, двое в Лозовой
Новости Харькова — главное 6 августа: трое погибших в Балаклее, двое в Лозовой
06.08.2026, 12:18
Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине
Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине
06.08.2026, 09:38
Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа
Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа
05.08.2026, 20:32
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове
Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове
06.08.2026, 12:35

Новости по теме:

05.08.2026
«Бандероли» по Харькову и баллистика по Киеву – итоги 5 августа
05.08.2026
Обследование жилья дронами на Харьковщине: как договариваются с военными
05.08.2026
Два трамвая на Салтовке изменят маршруты 6 и 7 августа
05.08.2026
Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа
05.08.2026
На Харьковщине люди негодуют: жить в домах нельзя, а сертификаты не дают


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Арбузы за неделю подешевели на 20%, цены на персики и сливы в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на фрукты проанализировали в Харькове, о мониторинге сообщила пресс-служба горсовета.".