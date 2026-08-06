Двое погибших, есть тяжелые: РФ ударила по ж/д станции в Лозовой

Утром 6 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали железнодорожную станцию в Лозовой.

В результате удара погибли двое мужчин.

«Восемь человек пострадали: пять мужчин и три женщины. Среди них тяжелые. Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы», – добавил Синегубов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что почти 80 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» есть рое погибших и 14 пострадавших, среди них – ребенок.