“Приліт” у Харкові – під атакою був Салтівський район (доповнено)

Салтівський район атакували окупанти близько 13:40.

Доповнено о 21:03. Ще один “приліт” зафіксували у Шевченківському районі. БпЛА вдарив на рівні 12-го поверху багатоповерхівки, повідомив Терехов. Потерпілих через обстріл немає, додав Синєгубов.

13:52. Міський голова Ігор Терехов уточнив: дрон упав на парковці ТЦ. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові. Як виявилось, росіяни випустили БпЛА типу «Молния» по Київському району. Удар прийшовся по багатоповерховому будинку, повідомив мер Ігор Терехов. Попадання прийшлося між двома верхніми поверхами будинку, також вибиті вікна, написав міський голова.

Зазначимо, ніч у Харкові та області була неспокійна – тривогу оголошували шість разів. Після опівночі “почервоніла” вся Україна – злетів МіГ-31К, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Після третьої ночі на Харківщину полетіли КАБи, а під ранок – регіон почали атакувати безпілотники. Протягом наступних кількох годин росіяни атакували авіабомбами та БпЛА. Вдень спокійніше не стало – у передмісті та північних районах Харкова регулярно кружляють безпілотники різних типів. Тривога триває із 09:30.