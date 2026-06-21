Під ударами FPV копи евакуювали пенсіонерку зі Слатиного (відео)

Подробиці евакуації 70-річної жінки зі Слатиного розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Операцію з евакуації правоохоронці проводили 19 червня. Через сильні обстріли та небезпеку жінка не могла самостійно виїхати. Тому на допомогу до неї висунулися поліцейські.

“Під час проведення евакуаційних заходів російські війська атакували територію за допомогою FPV-дрона. Попри небезпеку та загрозу повторних ударів, поліцейські продовжили виконання завдання та успішно доставили жінку до координаційного центру”, – зазначили в поліції.

Постраждалих через обстріл немає.