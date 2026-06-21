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Поранив чоловіка та побив двох жінок: кого підозрюють у зухвалому нападі

Події 10:17   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поранив чоловіка та побив двох жінок: кого підозрюють у зухвалому нападі

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 22-річного уродженця Черкас підозрюють у побитті одразу трьох людей.

За даними слідства, напередодні близько 17:30 червня хлопець увірвався до кіоску, уламками розбитої пляшки поранив чоловіка, а продавчиню – вдарив кулаком по голові. Дісталося і літній жінці, яка просто проходила повз. Тікаючи, він ударив її ногою в обличчя, передають правоохоронці.

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.

Тепер чоловікові загрожує сім років ув’язнення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 10:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 22-річного уродженця Черкас підозрюють у побитті одразу трьох людей.".