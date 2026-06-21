Сьогодні тролейбуси та трамваї змінюють у Харкові маршрути

Сьогодні, 21 червня, у зв’язку із проведенням деяких робіт АТ “Харківобленерго” громадський транспорт у Харкові курсуватиме по-новому.

У Департаменті будівництва та дорожнього господарства уточнили: енергетики будуть проводити роботи з 09:00 до 17:00. У цей час громадський транспорт курсуватиме таким чином:

трамваї :

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом;

№6: не курсуватиме;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

тролейбуси:

№13 та 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

№20: не курсуватиме;

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів курсуватимуть автобуси:

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України;

№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України».