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Сьогодні тролейбуси та трамваї змінюють у Харкові маршрути

Транспорт 07:41   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні тролейбуси та трамваї змінюють у Харкові маршрути

Сьогодні, 21 червня, у зв’язку із проведенням деяких робіт АТ “Харківобленерго” громадський транспорт у Харкові курсуватиме по-новому.

У Департаменті будівництва та дорожнього господарства уточнили: енергетики будуть проводити роботи з 09:00 до 17:00. У цей час громадський транспорт курсуватиме таким чином:

  • трамваї:

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом;

№6: не курсуватиме;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

  • тролейбуси:

№13 та 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

№20: не курсуватиме;

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

  • На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів курсуватимуть автобуси:

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України;

№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 07:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 21 червня, у зв’язку із проведенням деяких робіт АТ “Харківобленерго” громадський транспорт у Харкові курсуватиме по-новому.".