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Сегодня троллейбусы и трамваи меняют в Харькове маршруты

Транспорт 07:41   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня троллейбусы и трамваи меняют в Харькове маршруты

Сегодня, 21 июня, в связи с проведением некоторых работ АО «Харьковоблэнерго» общественный транспорт в Харькове будет курсировать по-новому.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства уточнили: энергетики будут проводить работы с 09:00 до 17:00. В это время общественный транспорт будет курсировать таким образом:

  • трамваи:

№5: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская и далее по маршруту;
№6: не будет курсировать;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

  • троллейбусы:

№13 и 57: от разворотного круга «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
№20: не будет курсировать;
№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;
№35: часть троллейбусов будет курсировать по основному пути следования за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» в ст. м. «Турбоатом».

  • На время отсутствия движения трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы:

№8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – ст. м. «Защитников Украины;
№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Защитников Украины».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 07:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 21 июня, в связи с проведением некоторых работ АО «Харьковоблэнерго» общественный транспорт в Харькове будет курсировать по-новому.".