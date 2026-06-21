Сегодня троллейбусы и трамваи меняют в Харькове маршруты
Сегодня, 21 июня, в связи с проведением некоторых работ АО «Харьковоблэнерго» общественный транспорт в Харькове будет курсировать по-новому.
В Департаменте строительства и дорожного хозяйства уточнили: энергетики будут проводить работы с 09:00 до 17:00. В это время общественный транспорт будет курсировать таким образом:
- трамваи:
№5: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская и далее по маршруту;
№6: не будет курсировать;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.
- троллейбусы:
№13 и 57: от разворотного круга «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
№20: не будет курсировать;
№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;
№35: часть троллейбусов будет курсировать по основному пути следования за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» в ст. м. «Турбоатом».
- На время отсутствия движения трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы:
№8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – ст. м. «Защитников Украины;
№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Защитников Украины».