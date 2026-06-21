Сегодня утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове

Взрыв в Харькове прозвучал утром 21 июня.

Как оказалось, россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Киевскому району. Удар пришелся по многоэтажному дому, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна», – написал городской голова.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, ночь в Харькове и области была неспокойная – тревогу объявляли шесть раз. После полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах ВСУ. После трех ночи на Харьковщину полетели КАБы, а под утро – регион начали атаковать беспилотники. В течение следующих нескольких часов россияне атаковали авиабомбами и беспилотниками. По состоянию на 07:10 в Харькове и области – без угроз.