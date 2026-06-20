Двойной удар: как российская армия охотится на украинских спасателей — обзор

Об охоте россиян на спасателей и успехах украинских дронов – в обзоре МГ «Объектив».

Мидлстрайк заставляет генералов врать

Украинские дроны тормозят российское наступление. Несмотря на значительные потери, продвижение оккупантов остается едва заметным на карте.

«Мидлстрайк может залетать в глубину и на 100+ км. Наши мидлстрайки активно и эффективно выносят РЛСки, средства ПВО и основное – наносят удары по логистике. А это значит, что те задачи, которые определяет диктатор Путин по совершению ударно-штурмовых действий и выполнению плана по оккупации украинского государства, сыплются. Поэтому российские пропагандисты, российские генералы вынуждены врать наверх по вертикали о своих успехах на линии боестолкновения. Генералы врут, пропаганда это активно поддерживает, чтобы скармливать чепуху российскому народу», — объясняет механизм влияния украинских ударов командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

<br />

Пока дроны средней дальности разрушают логистику оккупантов, FPV уничтожают их самих при попытке идти в штурм.

«Используют личный состав как разведку мясом. По одному, по двое ищут те места, где у нас хуже разведка, где они могут проскочить. Но на данном этапе у них не получается и, по сути, абсолютное большинство их военнослужащих мы уничтожаем еще до того, как они приближаются к нашим позициям», — говорит офицер отделения коммуникаций 77 ОАБ ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

Двойной удар: охота на спасателей

Четверо спасателей и сотрудник горсовета погибли в результате двойного удара в Харькове 15 июня. Шестеро получили тяжелые ранения. Один из них, 48-летний Николай Деркач, скончался в больнице 19 июня.

«Ночью наши работники работали на месте попадания. Оно еще произошло около 22 часов. В принципе, стандартный, обычный «прилет». Слава Богу, на тот момент без последствий, без жертв, без пострадавших, но был масштабный пожар, – рассказал об обстоятельствах директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких. – И буквально в час ночи враг запустил четыре баллистические ракеты, предварительно «Искандер-М». И одна из них убила наших ребят и ранила также работников ГСЧС. Заблаговременно были предупреждены сотрудники ГСЧС и наш сотрудник об угрозе. Они отошли примерно на 300-400 метров от самого объекта, где произошло первое попадание и был масштабный пожар. Находились на достаточном расстоянии, но враг поступил коварно и ударил непосредственно по тому месту, где спасатели скрывались. Просто прицельный удар по тем, кто спасает людей каждый день».

Враг прицельно охотится за теми, кто спасает человеческие жизни. И эта тенденция только набирает обороты, свидетельствуют данные осинтеров. Украинская общественная организация «Truth Hounds», специализирующаяся на документировании и расследовании международных преступлений, в начале мая опубликовала расследование о российских атаках по спасателям. По данным исследователей, количество таких ударов постоянно росло в течение полномасштабного вторжения и достигло пика в 2025 году. Больше всего инцидентов зафиксировали в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. С начала этого года ситуация не улучшилась.

«Не удивительно для Вооруженных сил РФ наносить такие удары – повторные по местам «прилета». С начала года уже 16 таких коварных повторных ударов было совершено при обстрелах Российской Федерацией», – констатирует начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Аналитики Truth Hounds отмечают: основным оружием, которое россияне используют против ГСЧС, стали дроны. В прошлом году их использовали для подобных атак более чем в 15 раз больше, чем в 2023-м. В том числе – атакуют FPV. Самые распространенные нападения на спасателей – тактика двойного удара, а также – обстрелы частей ГСЧС. За анализируемый период выявили двести инцидентов, содержащих признаки применения двойного удара. «Такие атаки могут служить инструментом террора, порождая атмосферу страха, связанную с тем, что в самый критический момент помощь может не поступить», — пишут расследователи.

Российские источники не скрывают: украинских спасателей убивают умышленно. Анализ 26 пророссийских Telegram-каналов показал: там есть прямые угрозы сотрудникам ГСЧС, дегуманизационная риторика о них и прямые призывы к атакам. Так что россияне сами признаются в совершении военных преступлений. А ведь атаки на спасателей подпадают под действие Римского статута (как нападения на гражданских лиц) и Женевских конвенций (как преступление терроризирования гражданского населения). Это не останавливает врага, давно уничтожившего все остатки международного права. По последним данным, которые приводил в марте глава МВД Украины Игорь Клименко, с начала полномасштабной войны 114 спасателей погибли в результате российской агрессии. С тех пор эта страшная статистика выросла. Только в Харьковской области с 2022 года погибли по меньшей мере 17 спасателей, более 100 — ранены. Такие преступления не имеют срока давности. Так что отвечать придется.