Подвійний удар: як російська армія полює на українських рятувальників – огляд

Про полювання росіян на рятувальників і успіхи українських дронів – в огляді МГ “Об’єктив”.

Мідлстрайк змушує генералів брехати

Українські дрони гальмують російський наступ. Попри значні втрати, просування окупантів залишається ледь помітним на мапі.

“Мідлстрайк може залітати в глибину і на 100+ км. Наші мідлстрайки активно й ефективно виносять РЛС-ки, засоби ППО й основне – завдають ударів по логістиці. А це значить, що ті завдання, які визначає диктатор Путін по вчиненню ударно-штурмових дій і виконанню плану з окупації української держави, сиплються. Тому російські пропагандисти, російські генерали вимушені брехати наверх по вертикалі про свої успіхи на лінії боєзіткнення. Генерали брешуть, пропаганда це активно підтримує, щоб згодовувати нісенітниці російському народу”, – пояснює механізм впливу українських ударів командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

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Поки дрони середньої дальності руйнують логістику окупантів, FPV знищують їх самих при спробі йти в штурм.

“Використовують особовий склад як розвідку м’ясом. По одному, по двоє шукають ті місця, в яких у нас гірша розвідка, де вони можуть проскочити. Але на даному етапі в них не виходить і, по суті, абсолютна більшість їхніх військовослужбовців ми знищуємо ще до того, як вони наближаються до наших позицій”, – говорить офіцер відділення комунікацій 77 ОАБ ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.

Подвійний удар: полювання на рятувальників

Четверо рятувальників і співробітник міськради загинули внаслідок подвійного удару в Харкові 15 червня. Шестеро отримали важкі поранення. Один із них, 48-річний Микола Деркач, помер у лікарні 19 червня.

“Вночі наші працівники працювали на місці влучання. Воно ще сталося близько 22-ї години. У принципі, стандартний, звичайний “приліт“. Слава Богу, на той момент без наслідків, без жертв, без потерпілих, але була масштабна пожежа, – розповів про обставини директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. – І буквально о першій годині ночі ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо “Іскандер-М“. І одна з них вбила наших хлопців і поранила також працівників ДСНС. Завчасно були попереджені працівники ДСНС і наш співробітник про загрозу. Вони відійшли приблизно на 300-400 метрів від самого об’єкту, де сталося перше влучання і була масштабна пожежа. Знаходилися на достатній відстані, але ворог зробив підступно та вдарив безпосередньо по тому місцю, де рятувальники ховалися. Просто прицільний удар по тих, хто рятує людей кожного дня“.

Ворог прицільно полює на тих, хто рятує людські життя. І ця тенденція тільки набирає обертів, свідчать дані осінтерів. Українська громадська організація “Truth Hounds“, що спеціалізується на документуванні та розслідуванні міжнародних злочинів, на початку травня опублікувала розслідування про російські атаки по рятувальниках. За даними дослідників, кількість таких ударів постійно зростала протягом повномасштабного вторгнення та сягнула піка у 2025 році. Найбільше інцидентів зафіксували в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях. З початку цього року ситуація не покращилася.

“Не дивина для Збройних сил РФ завдавати таких ударів – повторних по місцях “прильоту”. З початку року вже 16 таких підступних повторних ударів було здійснено при обстрілах Російською Федерацією”, – констатує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

Аналітики Truth Hounds відзначають: основною зброєю, яку росіяни використовують проти ДСНС, стали дрони. Минулого року їх використали для подібних атак у понад 15 разів більше, ніж у 2023. У тому числі – атакують FPV. Найпоширеніші напади на рятувальників – це тактика подвійного удару, а також – обстріли частин ДСНС. За період, який аналізували, виявили двісті інцидентів, що містять ознаки застосування подвійного удару. “Такі атаки можуть слугувати інструментом терору, породжуючи атмосферу страху, пов’язану з тим, що у найкритичніший момент допомога може не надійти”, – пишуть розслідувачі. Російські джерела не приховують: українських рятувальників вбивають навмисно. Аналіз 26 проросійських телеграм-каналів показав: там є прямі погрози співробітникам ДСНС, дегуманізаційна риторика щодо них і прямі заклики до атак. Отже, росіяни самі зізнаються у вчиненні воєнних злочинів. Адже атаки на рятувальників підпадають під дію Римського статуту (як напади на цивільних осіб) і Женевських конвенцій (як злочин тероризування цивільного населення). Це не зупиняє ворога, який давно знищив усі залишки міжнародного права. За останніми даними, які наводив у березні очільник МВС України Ігор Клименко, від початку повномасштабної війни 114 рятувальників загинули внаслідок російської агресії. З того часу ця страшна статистика зросла. Лише на Харківщині з 2022 року загинуло щонайменше 17 рятувальників, понад 100 – поранені. Такі злочини не мають терміну давності. Тож відповідати доведеться.