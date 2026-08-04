Прорив РФ на прикордонні Харківщини: ворог просунувся вглиб – DeepState

Аналітики проєкту DeepState заявили про просування окупантів поблизу села Устинівка на Харківщині.

Мапу бойових дій осінтери оновили сьогодні, 4 серпня

Зазначимо, цей населений пункт знаходиться у Вільхуватській громаді Куп’янського району. Поруч із ним знаходиться прикордонне село Артільне. Про просування окупантів у районі цього села аналітики проєкту DeepState повідомляли 28 липня.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов сьогодні, 4 серпня, під час пресконференції повідомив, що на фронті в регіоні «є певні загострення», але ситуація наразі повністю контрольована. «Те, що ми не бачимо роботи наших військових, це саме заслуга наших військових, те що вони роблять свою справу і ворогу немає що показати, немає що продемонструвати, якісь нові населені пункти захоплені, прориви відверті і все інше», – казав Синєгубов.