«Є певні загострення»: де зараз непроста ситуація на фронті на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції спростував інформацію РФ про нібито нові захоплення на Вовчанському напрямку. Каже: ані ЗСУ, ані Генштаб цього не підтверджують, просто йде ліквідація ворога на підступах до українських позицій. За словами Синєгубова, на фронті в регіоні «є певні загострення», але ситуація наразі повністю контрольована.

«З приводу безпекової ситуації по лінії фронту, зараз є певні загострення. Це Козача Лопань, це Вовчанський напрямок, Куп’янський напрямок. Ізюмський напрямок більш стабільний. Поряд з цим, коли ми говоримо про якісь загострення, то тут завжди йде мова про те, що ситуація наразі повністю контрольована Збройними силами. Фронт у нас наразі стабільний», – уточнив начальник ХОВА, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Хоча ворог дедалі намагається просуватися вглиб території, застосовує резерви і по Козачій Лопані, і по інших населених пунктах, продовжує він.

На запитання, чи готується Харківщина до нового загострення восени, Синєгубов відповів, що воно вже триває.

«Загострення йде зараз. Ворог не збавляє темпів і не збавляв їх від початку більш теплої погоди для штурмів. Те, що ми не бачимо роботи наших військових, це саме заслуга наших військових, те що вони роблять свою справу і ворогу немає що показати, немає що продемонструвати, якісь нові населені пункти захоплені, прориви відверті і все інше. Тобто наразі знов скажу, коли ми говоримо про ситуацію по Козачій Лопані, я думаю, що Генштаб надасть свої звіти по роботі, ми знаємо їх щодня, знаємо наскільки там важко нашим військовим, однак вони роблять свою справу. І по інших населених пунктах так само. І по Вовчанську дуже непроста ситуація. По Великому Бурлуку так само, по тому напрямку так само дуже непроста ситуація. Чи очікуємо ми далі нових хвиль? Звичайно, очікуємо. Воно все йде планово у них, як і в 2024-2025 роках, коли вони почали застосовувати тактику малих груп для просування, для інфільтрації», – сказав начальник ХОВА.