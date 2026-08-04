Сміттєвий полігон у Дергачах під ударом: чи чекає на Харків комунальний колапс

Дергачівський полігон твердих побутових відходів потрапив під удар трьома КАБами напередодні. Начальника ХОВА Олега Синєгубова запитали, чи шукатимуть іншу локацію для вивезення сміття.

Дергачівський полігон – головний комплекс для заховання та перероблення сміття для Харкова та прилеглих районів. До того ж найсучасніший, його переобладнали буквально перед початком повномасштабного вторгнення. Неможливість вивозити туди ТПВ може стати великим викликом і для комунального господарства Харкова, і для екології. “Релокацію” полігону поки що не готують, однак у ХОВА не виключають і такий сценарій. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Давайте будемо дивитися по факту, на обставини. Далі будемо вже фактично приймати рішення. Ми проходили 2022 рік, резерв, скажімо так, у нас є. Резервні напрямки у нас так само є. Не хотілося б їх відкривати та застосовувати, але якщо буде така необхідність, то ми це будемо робити“, — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 3 серпня по території сміттєвого полігону росіяни вдарили трьома КАБами. А буквально за годину до цього атакували FPV-дроном сміттєвоз у селі Безруки.