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Купол від FPV: чи відчують харків’яни ефект після тестування

Оригінально 15:26   04.08.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Купол від FPV: чи відчують харків’яни ефект після тестування

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, реалізація першого етапу експериментального купола від FPV-дронів на оптоволокні для Харкова коштуватиме до 30 млн грн. Із них 7 млн раніше вже виділили з обласного бюджету. А ще 30 млн грн на масштабування очікують отримати завдяки платформі United24.

«До 30 – це може коштувати і 22 мільйони, і 23, і, відповідно, 27 мільйонів. І це лише перший етап. Далі ми його будемо масштабувати і сума може вирости в 10 разів», – пояснив Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондента МГ «Об’єктив».

На уточнювальне питання, чи відчують харків’яни ефект після реалізації першого етапу, тобто, як повідомлялося, вже за три тижні, начальник ХОВА відповів, що купол – це лише один із елементів протидії.

«Харків’яни вже відчувають, що дронів на оптоволокні стало значно менше. Чому? Не скажу. Тому, що працюють наші військові. Тому тут налагоджена робота всіх підрозділів по всіх напрямках. І цей процес – це лише один із елементів», – зазначив начальник ХОВА.

Він додав, що триває цілодобова робота українських військових.

«Вони відпрацьовують по місцях скупчення пілотів, по місцях пусків і «молний», і цих дронів на оптоволокні, і все інше. Дійсно, це один із елементів захисту, щоб убезпечити Харків і наші інші населені пункти. Цей проєкт експериментальний, тому що ніхто такого ще не робив. Тому що виклики щодо дронів на оптоволокні для великого міста Харків – це досить недавня історія. І засобів протидії їх, фактично, немає. Як тільки з’явилися засоби, перший засіб ми поставили десь шість місяців тому на одну із військових частин, на один із напрямків, він показав себе досить ефективно. І далі ось ця історія вона вже масштабується до десятків кілометрів, до певного рубежу. Тобто подивимося, як він працює в такому вже масштабі, і далі будемо розповсюджувати для того, щоб перекрити повністю околиці Харкова, щоб дрони на оптоволокні не могли фізично діставатися до самого міста», – підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, в інтерв’ю радіо «Хартія» начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Харків захищатимуть не лише антидроновими сітками. Вони невдовзі мають з’явитися на північних околицях, зокрема на Харківському шосе, що веде до П’ятихаток. У планах — мобільні вогневі групи, які полюватимуть саме на FPV. Але головний проєкт, на який зараз покладають надії, — експериментальний купол від дронів на оптоволокні. Його розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія». Подібні технології захисту застосовують на фронті, і вони вже довели свою ефективність. У Харкові купол випробують на окремій ділянці території. Якщо спрацює — поширюватимуть далі.

Також нагадаємо, першу тестову ділянку купола від FPV-дронів на оптоволокні навколо Харкова планують реалізувати за три тижні, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реалізація першого етапу експериментального купола від FPV-дронів на оптоволокні для Харкова коштуватиме приблизно 30 млн грн.".