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Потеряны одно из наибольших производств и логистические центры «Эпицентра»

Происшествия 11:37   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Потеряны одно из наибольших производств и логистические центры «Эпицентра» Фото: «Эпицентр»

Ночной удар по производственной и логистической инфраструктуре в Киеве в компании «Эпицентр» назвали ужасным. Там объяснили: враг уничтожил то, что строилось десятилетиями. В частности, под атакой оказались два логистических склада, а также одно из наибольших производств керамической плитки в Украине.

«В Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной – один из ключевых логистических объектов компании. В логистически производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое наших коллег получили ранения и находятся в больнице», – написали в компании.

Обстрел "Эпицентра" в Киеве 5 августа
Фото: «Эпицентр»

Одна из ракет прицельно попала по «Epicentr Ceramic Corporation». Из-за «прилета» разрушены все производственные печи, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной.

Обстрел "Эпицентра" в Киеве 5 августа
Фото: «Эпицентр»

«Мы вынуждены принять очень тяжелое решение — остановить производство на заводе «Epicentr Ceramic Corporation». Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине», – написали в «Эпицентре».

Подсчитать весь ущерб, который понесла компании вследствие ударов на данный момент невозможно. Пока что удалось установить: на восстановление разрушенного производства потребуется не меньше двух лет.

«Именно поэтому наша первоочередная задача сегодня — оперативный перенос производства за границу, чтобы обеспечить непрерывную работу компании и выполнение своих обязательств перед партнерами и потребителями», – объяснили в сообщении.

Напомним, ночью 5 августа россияне также массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения. Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали. Также россияне ударили по емкости с аммиаком – в результате утечки вещества по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.

Утром 5 августа в АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Киевщине на платформе около обстрелянных логистических центров  погибли люди также есть перебои в движении поездов в регионе. Россияне выпустили по Украине 28 ракет и 115 БпЛА, проинформировали в Воздушных силах ВСУ. Известно о сбитии 90 вражеских БпЛА, зафиксировано прилеты ракет, а также 17 БпЛА на 26 локациях. Информации об уничтожении ракет нет.  Основным направлением удара этой ночью стал Киев, отметили в ВС ВСУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частности, под атакой оказались два логистических склада, а также одно из наибольших производств керамической плитки в Украине.".