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Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру”

Події 11:37   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру” Фото: “Епіцентр”

Нічний удар по виробничій та логістичній інфраструктурі у Києві в компанії “Епіцентр” назвали жахливим. Там пояснили: ворог знищив те, що будувалося десятиліттями. Зокрема, під атакою опинилися два логістичні склади, а також одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній — один із ключових логістичних об’єктів компанії. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє наших колег отримали поранення та перебувають у лікарні“, – написали в компанії.

Обстріл "Епіцентру" у Києві 5 серпня
Фото: “Епіцентр”

Одна з ракет прицільно влучила по “Epicentr Ceramic Corporation”. Через “приліт” зруйновані всі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою.

Обстріл "Епіцентру" у Києві 5 серпня
Фото: “Епіцентр”

“Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення — зупинити виробництво на заводі «Epicentr Ceramic Corporation». Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні”, – написали в “Епіцентрі”.

Підрахувати всі збитки, які зазнала компанії внаслідок ударів на цей час неможливо. Поки що вдалося встановити: на відновлення зруйнованого виробництва потрібно не менше двох років.

“Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами”, – пояснили в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах.

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення. Тим часом за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали. Також росіяни вдарили по місткості з аміаком – внаслідок витоку речовини по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174.

Вранці 5 серпня в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що на Київщині на платформі біля обстріляних логістичних центрів загинули люди, також є перебої у русі поїздів у регіоні. Росіяни випустили по Україні 28 ракет і 115 БпЛА, проінформували у Повітряних силах ЗСУ. Відомо про збиття 90 ворожих БпЛА, зафіксовано прильоти ракет, а також 17 БпЛА на 26 локаціях. Інформації про знищення ракет немає. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ, зазначили у ПС ЗСУ.

Читайте також: “Бандеролі” атакували Харків вранці: приліт по підприємству, є постраждалі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 11:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зокрема, під атакою опинилися два логістичні склади, а також одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.".