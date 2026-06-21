Сьогодні вранці росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові

Вибух у Харкові пролунав уранці 21 червня.

Як виявилося, росіяни випустили БпЛА типу “Молния” по Київському району. Удар прийшовся по багатоповерховому будинку, повідомив мер Ігор Терехов.

“Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна”, – написав міський голова.

Інформації щодо постраждалих немає.

Зазначимо, ніч у Харкові та області була неспокійна – тривогу оголошували шість разів. Після опівночі “почервоніла” вся Україна – злетів МіГ-31К, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Після третьої ночі на Харківщину полетіли КАБи, а під ранок – регіон почали атакувати безпілотники. Протягом наступних кількох годин росіяни атакували авіабомбами та безпілотниками. Станом на 07:10 у Харкові та області – без загроз.