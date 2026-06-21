Ранил мужчину и избил двух женщин: кого подозревают в дерзком нападении

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 22-летнего уроженца Черкасс подозревают в избиении сразу троих людей.

По данным следствия, накануне около 17:30 июня парень ворвался в киоск, осколками разбитой бутылки ранил мужчину, а продавщицу – ударил кулаком по голове. Досталось и пожилой женщине, которая просто проходила мимо. Убегая, он ударил ее ногой в лицо, передают правоохранители.

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника, решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

Теперь мужчине грозит семь лет тюрьмы.

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