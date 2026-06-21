Под ударами FPV копы эвакуировали пенсионерку из Слатино (видео)

Подробности эвакуации 70-летней женщины из Слатино рассказали в ГУ Нацполици в Харьковской области.

Операцию по эвакуации правоохранители проводили 19 июня. Из-за сильных обстрелов и опасности женщина не могла самостоятельно выехать. Поэтому на помощь к ней выдвинулись полицейские.

«При проведении эвакуационных мероприятий российские войска атаковали территорию с помощью FPV-дрона. Несмотря на опасность и угрозу повторных ударов, полицейские продолжили выполнение задания и успешно доставили женщину в координационный центр», – отметили в полиции.

Пострадавших из-за обстрелов нет.